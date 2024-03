En coulisses : la Star Academy s'apprête à devenir le phénomène musical du printemps

Après trois mois au Château et une pause de quelques semaines, les académiciens entament une nouvelle aventure. Plus de 70 dates à travers la France, la Suisse et la Belgique et pour se préparer à ce marathon, ils n’ont eu que deux semaines chrono ! Comment assurer ce challenge en si peu de temps ? Qui sont ceux qui les ont aidés à devenir des bêtes de scène ? Chant, danse, mais aussi moments de détente, 50’ Inside a suivi les anciens élèves jusqu’à leur premier concert.