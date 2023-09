En coulisses : la Tour d'Argent se réinvente

Après plus d’un an de travaux, le plus vieux restaurant de Paris, "La Tour d’Argent", a fait peau neuve et a rouvert ses portes il y a quelques semaines. Mais comment se réinvente-t-on quand on a plus de 500 ans d’existence ? 50' Inside s'est glissé dans les coulisses avec ceux qui ont œuvré pour redonner des couleurs à mythique la Tour d’Argent, jusqu’au jour de la réouverture.