En coulisses : le Grand Prix de Diane, la course hippique la plus chic de l’année

C’est l’une des plus prestigieuses courses hippiques : le Prix de Diane, se tient chaque année à Chantilly. Un événement pour lequel 20 000 spectateurs rivalisent d’élégance en tribune, dans leurs tenues et surtout leurs chapeaux. Mais un événement bien plus accessible qu’on ne l’imagine : à partir de 10 euros l’entrée. 50’ Inside s’est glissé dans les coulisses, pour découvrir une armée de petites mains discrètes prête à tout pour organiser la course hippique la plus chic de l’année.