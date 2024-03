En coulisses : les Chevaliers du Fiel, les rois du cassoulet !

C’est un tandem inséparable et bien connu des Français depuis plus de 30 ans : les Chevaliers du Fiel. Les Toulousains ne sont pas seulement les rois de l’humour potache et franchouillard, ils sont aussi les rois du cassoulet ! Et ce n’est pas un sketch : chaque année, depuis 8 ans, le duo organise le championnat du monde de ce plat du sud-ouest. Un concours très sérieux qui les a conduits jusqu’au Japon cette année où 50’ Inside les a retrouvés. Comment ont-ils exporté ce plat typique de leur région à l’autre bout du monde ?