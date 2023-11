En coulisses : Miss Univers, l’envers d’un concours impitoyable

C’est le concours de beauté le plus prestigieux au monde, mais aussi le plus impitoyable ! Dans la nuit du 18 au 19 novembre, 84 candidates se sont retrouvées au Salvador, où avait lieu l’élection de Miss Univers. Parmi elles, notre Miss France 2022, Diane Leyre. Si elle n’a pas remporté le concours, elle a vécu pendant 15 jours une incroyable expérience. 50' Inside s'est glissé à ses côtés pour découvrir le concours Miss Univers, une machine implacable, avec ses codes et son marathon d’épreuves.