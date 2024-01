En coulisses : « Plus Belle La Vie », le nouveau départ

Ce sont des retrouvailles que les fans attendaient depuis plus de deux ans. La série culte « Plus Belle La Vie » prend un nouveau départ et débarque lundi sur TF1. Des acteurs emblématiques aux petits nouveaux, de la construction des décors au tournage des premiers épisodes, nos caméras ont suivi pas à pas les coulisses de cette nouvelle série événement. Alors que nous réserve-t-elle ?