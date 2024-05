En coulisses : quand Nîmes fait revivre ses arènes au temps de Rome

Depuis quelques semaines, le printemps s’installe un peu partout en France et dans son sillage, de nombreux événements festifs. Cette semaine, c’est à Nîmes que nous partons, et plus précisément dans ses fameuses arènes. Il y a quelques jours, elles ont été le théâtre d’un incroyable spectacle : la reconstitution d’une gigantesque bataille entre Romains et Barbares. Plus de 500 comédiens bénévoles, des semaines de préparation, des costumes et décors grandioses… et bien sûr, toute une ville qui s’est remise à l’heure de l’Empire romain.