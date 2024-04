En coulisses : comment les chocolatiers rivalisent-ils d’imagination pour Pâques ?

C’est un week-end crucial pour tous les chocolatiers de France. Après Noël, Pâques est pour eux la deuxième période de l’année la plus importante. Alors pour se démarquer et vous faire saliver devant les œufs, lapins et autres cloches en chocolat, en coulisses, ils doivent rivaliser d’imagination. Pièces démesurées, trompes l’œil ou encore chasse aux œufs de luxe… Comment les rois du chocolat font-ils pour se réinventer chaque année ?