Thierry Lhermitte et Patrick Timsit ne se quittent plus ! Cette année, les acteurs seront ensemble à l’affiche de deux films : « A nos âges », de Robin Sykes et « Alors on danse », de Michèle Laroque. On les retrouve en coulisses grâce aux caméras de 50’ Inside.