En savoir plus sur Nikos Aliagas

La nouvelle saison des Bracelets rouges est arrivée sur TF1. Après le succès des deux premières saisons, les téléspectateurs avaient hâte de pouvoir suivre de nouveau Thomas, Clément, Roxane, Mehdi, Sarah et Côme. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, les caméras de 50’ Inside ont pu pénétrer le tournage de la série.