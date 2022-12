En intimité avec Anggun, la nouvelle vedette du petit écran

Avec son sourire et sa bonne humeur, la chanteuse qui a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson 2012, est devenue en quelques années une star du petit écran. Mask Singer, Danse avec les stars… Anggun est partout. Mais derrière le personnage cathodique, se cache une femme sensible et discrète qui nous a fait partager son intimité et présenté sa famille.