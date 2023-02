En intimité avec Booder, l'humoriste au grand coeur

Son physique atypique, Booder en a fait sa force. Acteur et humoriste, il se lance aujourd’hui dans la réalisation en sortant son tout premier film « Le grand cirque ». Un long métrage à la fois drôle et émouvant qui fait écho à sa propre histoire. Afin de nous en dire un peu plus sur lui, sa maladie, son film, Booder a accepté de nous recevoir chez lui.