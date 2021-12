En intimité avec Chico & the Gypsies, la musique en héritage

Depuis 25 ans, Chico & The Gypsies parcourent la planète pour transmettre leur amour du rythme et de la musique. Chico, ambassadeur de la paix pour l’UNESCO et chevalier de la Légion d’honneur nous a ouvert les portes de sa maison, à Arles, dans le sud de la France.