En intimité avec Elisa Tovati : ses deux enfants, sa force

Une chanteuse et actrice qui revient avec un tout nouveau titre, c’est Elisa Tovati. Ce titre vous l’avez peut-être entendu ? C’est « Tout va bien », en duo avec l’auteur-compositeur : John Mamann.A 45 ans, Elisa Tovati est une femme comblée : un retour à la musique, avec peut-être un album cette année, des projets au cinéma et une vie de famille bien remplie avec ses 2 fils Léo et Joseph, futurs champions de tennis. Elisa Tovati nous a reçus chez elle cette semaine, en toute intimité, et c’est reportage d’Océane Goanec