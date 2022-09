En intimité avec la fille de l’ancien leader des 2BE3 : Sasha Nikolic

Trois albums studio, 5 millions de disques vendus, plus de 300 concerts, les 2Be3 sont l'un des premiers boys bands français. En 2009, 13 ans après la création du groupe, Filip Nikolic, le leader, décède et laisse derrière lui une femme, Valérie Bourdin et une fille âgée de 4 ans, Sasha. Aujourd’hui, elle en a 17 et se dévoile pour la toute première fois dans 50’Inside.