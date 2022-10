En savoir plus sur Valerie Damidot

Marrante et pétillante, Valérie Damidot n’a pas sa langue dans sa poche surtout lorsqu’il s’agit de déco. Connue pour sa célèbre émission D&Co, « Valérie Damidot s’expose » dans son tout nouveau spectacle. Mais en attendant, c’est dans son canapé qu’elle partage les moments les plus intimes de sa carrière et de sa vie pour 50’Inside.