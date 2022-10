En intimité avec Maxime Gasteuil, le nouveau chouchou de l’humour

Maxime Gasteuil est le nouveau chouchou de l’humour à la française. Ses vidéos parodiques font systématiquement le tour du web et pour cause : il a le chic pour toujours tomber juste. A 35 ans, Maxime Gasteuil est en pleine ascension avec un nouveau one-man show en préparation et rien de moins qu’un film avec Dany Boon. Il nous a ouvert les portes de son havre bordelais pour une rencontre en toute intimité.