En intimité avec Nathalie Marquay-Pernaut, une vraie battante

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut ont formé pendant plus de 20 ans un couple glamour et soudé. Lorsque la célèbre vedette du JT de TF1 est tombé malade d’un cancer, ce fut un véritable coup dur pour la famille. Mais plus que jamais, Nathalie s’est montrée courageuse et battante aux côtés de l’amour de sa vie. Six mois après sa mort, Nathalie nous ouvre la porte de sa maison et nous explique les projets professionnels et personnels auxquels son mari tenait tant.