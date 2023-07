En intimité – Laëtitia Milot : 2 ans de pause et toujours aussi populaire !

En savoir plus sur Laetitia Milot

Après deux ans de pause médiatique, où elle s’est consacrée à sa famille, Laetitia Milot revient en force en ce début d’été. Invitée exceptionnelle de la série « Demain nous appartient » le temps de quelques épisodes, elle sera au théâtre à la rentrée. Entre deux tournages et répétitions, elle nous a accueillis chez elle et s’est livrée à cœur ouvert sur sa vie et les épreuves qu’elles a traversées. Confidences exclusives d’une actrice dont l’immense popularité est restée intacte depuis ses débuts il y a plus de 20 ans. Le reportage est signé Noémie Klein