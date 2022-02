En intimité : Max Boublil : ses filles, son bonheur

A 42 ans, Max Boublil fait ses premiers pas au théâtre dans la pièce « Une situation délicate » aux cotés de Clotilde Courau et Gérard Darmon. A cette occasion, le comédien nous a ouvert les portes de son intimité et nous a reçus chez lui, aux côtés de ses deux filles Alice, 10 ans, et Tess, 4 ans, qui rythment sa vie et l’ont beaucoup inspiré dans l’écriture de son dernier spectacle… En intimité avec Max Boublil, c’est un reportage de Noémie Klein