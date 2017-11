EXCLU. Camille Lou interprète en LIVE "Laisse les gondoles à Venise"

Camille Lou sort ce vendredi son album « Love Me Baby », reprise des titres emblématiques de la chanteuse Sheila. Un projet qui tient particulièrement à cœur à la jeune femme que le public a découvert dans les comédies musicales 1789, les amants de la Bastille, La Légende du Roi Artur et qui s’est révélée dans Danse avec les stars aux côtés de Grégoire Lyonnet. Parmi les titres de cet album, on retrouve notamment Laisse les gondoles à Venise. Une chanson que Camille Lou a interprétéd en LIVE et en exclusivité pour MYTF1. On vous laisse découvrir sa prestation.