EXCLU. Carla (The Voice Kids 1) interprète deux titres en live

Carla, gagnante de la première saison de The Voice Kids, a sorti ce vendredi son premier album où elle reprend les tubes mythiques des plus grandes séries telles que Hannah Montana, High School Musical, Violetta, Camp Rock etc... Ces titres emblématiques ont marqué plusieurs générations de jeunes et révélé les plus grandes stars actuelles : Miley Cyrus, Zac Efron, Selena Gomez, Demi Lovato... A cette occasion, la jeune femme a interprété pour nous deux titres en live acoustique : "Le meilleur de nous 2" et "Des ailes".