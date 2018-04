EXCLU : Partez en voyage avec Miss France 2018

Partez à la rencontre de Miss France 2018 sur la Côte d'Azur. Trois mois et demi après son sacre, Maëva Coucke vient de passer quelques jours en compagnie d'anciennes miss pour un séjour d'intégration. Au programme : baptême d'hélicoptère, balade en yacht et farniente ; mais surtout l'occasion pour elle de recevoir de précieux conseils des miss pour réussir son règne. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir l'univers de la belle et surtout les coulisses de ses voyages...