Exclusif ! David Hallyday en tournage du clip de son titre "Eternel"

"Eternel" est la nouvelle chanson de David Hallyday, qui sera dévoilée ce soir au public. Une chanson encore une fois très personnelle où il est question de deuil, et d’amour contrarié d’un fils blessé. Son album « J’ai quelque chose à vous dire » sortira dans quelques jours, un an après la mort de Johnny, et alors que la bataille pour l’héritage du rockeur continue. Après « Ma dernière lettre », dédiée à son père, David Hallyday va un peu plus loin encore avec ce deuxième titre, intitulé « Eternel ». En exclusivité pour « 50 MN INSIDE », le chanteur nous a reçus sur le tournage du clip de cette chanson et a accepté de se confier à notre journaliste, Tania Meppiel. Extrait du REPLAY de 50MN INSIDE, l'actu du 1er DECEMBRE 2018