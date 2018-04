Franck Gastambide, de dresseur de chiens à star du grand écran

Sa rencontre avec le septième art est le fruit du hasard. Dyslexique et en échec scolaire, Franck Gastambide qui grandit à Melun, en région parisienne se passionne pour les animaux. Il se spécialise très vite dans le dressage de pitbulls et rottweilers. Un métier qui va par hasard lui ouvrir les portes du cinéma. En 2000, alors qu'il n'a que 22 ans, il est contacté pour participer avec ses molosses au tournage du film "Les rivières pourpres" de Mathieu Kassovitz. Un premier contact avec le cinéma et une révélation. Dès lors, il s'amuse à créer Kaïra Shopping avec sa bande d'amis, Medi Sadoun et Jib Pocthier. Une star est née.