Gala des Bonnes Fées 2023 - 4ème édition

Depuis son ouverture en 2014, le Peninsula Paris s’engage sans relâche dans la sensibilisation du grand public à l'importance de la prévention du cancer du sein. Cette année, le Palace Parisien se joint à l’association Les Bonnes Fées, qui, créée en 2015 à l'initiative de Sylvie Tellier et réunissant 15 Miss France, œuvre auprès de la cause des femmes atteintes du cancer. Depuis huit ans, Les Bonnes Fées mettent à l’honneur les femmes, l’entraide et la générosité. Cette ambition passe par l’ouverture de quatre Maisons des Bonnes Fées en France (Nancy, Lyon, Lille et Montpellier) qui permettent aux patientes atteintes du cancer, de bénéficier de soins et de thérapies complémentaires, jouant un rôle primordial dans le processus de guérison et de reconstruction des patientes. Jeudi 5 octobre s’est déroulé une soirée de charité organisée au bénéfice de l’association Les Bonnes Fées. Les invités réunis sous la canopée de verre de l’iconique Terrasse Kléber ont pu voir la façade historique de l’hôtel se parer de rose, avant de rejoindre la grande salle de réception d’époque du Palace pour un dîner gastronomique de haute volée. Après avoir écouté Sylvie Tellier et Ophélie Meunier présenter l’association et ses actions, le témoignage d’Alice Detollenaere, mannequin touchée par le cancer du sein, mais aussi les artistes Vincent Niclo, Élisa Tovati et Gary Dourdan, les convives ont pu participer à une vente aux enchères inédite menée par la talentueuse commissaire-priseuse Camille de Foresta de la Maison Christie’s. Une véritable aventure humaine, qui a réuni le temps d’un soir 15 miss de l'association, des personnalités publiques engagées telles que Shy’m, Amel Bent, Adriana Karembeu ou encore Camille Lacourt et Arnaud Ducret, ainsi que près d’une cinquantaine de bénévoles, d’artistes et d’entreprises ayant fait don d’un lot à destination de la vente caritative, permettant de lever cette année la somme historique de 228 100 euros au profit des Bonnes Fées.