George Clooney, parcours d'un enfant qui rêvait de devenir une star

Il fête ses 30 ans de carrière et tout lui sourit ! Acteur bankable, réalisateur engagé et producteur à succès - dont le prochain volet de la saga "Ocean 8" sortira le 13 juin en France - à 56 ans, George Clooney est un poids lourd d’Hollywood. Certains lui prédisent même un destin présidentiel. Comment ce jeune garçon de l’Amérique profonde, qui rêvait de caméras et de tapis rouges, a-t-il forcé les portes d’Hollywood ? Du Kentucky à Los Angeles… Voici la vie de George Clooney, avant de devenir une star…