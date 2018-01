George Clooney va-t-il se présenter à l’élection présidentielle américaine ?

Il y a quelques semaines, l’acteur de 56 ans a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière d’acteur pour se consacrer à la réalisation. Très engagé politiquement, George Clooney crie haut et fort son désamour pour Donald Trump. Il met aussi à profit sa notoriété pour de nombreuses causes notamment avec sa femme et la mère de ses jumeaux, Amal Clooney. Tant et si bien que de nombreux médias s’interrogent sur la possibilité que la star se présente... en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle américaine en 2020.