Le 27 septembre 2014, George Clooney épousait Amal Alamuddin et mettait un terme à sa réputation d’éternel célibataire. Six ans et des jumeaux plus tard, le couple serait-il déjà au bord de la rupture ? C’est en tout cas ce qu’il se murmure sur la planète people.