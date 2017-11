Gilbert Montagné fait une belle déclaration à Johnny Hallyday

Dans 50’ Inside L’Actu, le chanteur Gibert Montagné s’est confié à Nikos Aliagas. Il s’est remémoré cinq dates clés qui ont l’ont forgé non sans une certaine émotion. En évoquant les moments qui ont marqué sa carrière, il a rendu un bel hommage à Johnny Hallyday, l’une de ses idoles qui lui a donné envie de chanter alors qu’il n’était qu’un enfant. L’artiste révèle même que selon lui, "c’est le plus grand interprète français" et qu’il lui doit beaucoup. Une jolie déclaration qui devrait toucher droit au cœur le rockeur.