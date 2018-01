Harry Potter : 20 ans de magie, 20 ans de souvenirs !

En juin dernier, la saga Harry Potter a fêté ses 20 ans et autant d’années d’engouement pour son univers. Avec ses 450 millions d'exemplaires de livres vendus dans 67 langues, Harry Potter reste le petit sorcier le plus célèbre au monde. Une saga littéraire qui a aussi su séduire le cinéma avec 8 films, cartons au box office.Mais comment est née cette incroyable histoire et quel est le secret de longévité de ce succès planétaire ? Extrait de l'émission 50'Inside du 6 janvier 2018 !