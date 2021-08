En savoir plus sur Nikos Aliagas

Tout l’été, 50’ Inside vous fait découvrir les hôtels les plus époustouflants de la planète. Cette semaine, direction le Montenegro, devenu une destination très prisée des touristes. À tel point que la très select’ chaîne d’hôtels de luxe, « One and Only » a décidé d’y construire un établissement de rêve.