Hugh Grant décrypte les cinq jours qui ont marqué sa vie

L’acteur anglais était de passage à Paris pour présenter son nouveau film, "Paddington 2". Il s’agit de la suite des aventures de cet ours à la fois attendrissant et maladroit. L’occasion pour vous de rencontrer l’éternel gendre idéal des comédies romantiques. A 57 ans, Hugh Grant n’a en effet rien perdu de son charme et de son humour « so British » ! Ses débuts, son attachement à la France et bien sûr ses grands rôles … Hugh Grant nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. C’est un portrait signé Claire Plantinet et Olivia Fabresse.