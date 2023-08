Ibiza, capitale de la fête !

50' Inside vous emmène à Ibiza pour la fin de l'été ! Avec plus de 100 boîtes de nuit et bars, Ibiza est le paradis des clubbers du monde entier. Entre défilé de DJ les plus célèbres du monde et soirées privées avec des shows dignes de Las Vegas, vous allez découvrir que ce sont les Français qui sont aux commandes de la capitale de la fête.