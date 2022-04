Îles Vierges : le paradis turquoise de l’Amérique

Cette semaine, 50’ Inside vous emmène découvrir les merveilles des Îles Vierges. Situées au large de l’Amérique, elles possèdent les plus belles plages de sable fin, les eaux les plus turquoises et des hôtels luxe et détente parmi les plus prisés de la planète.