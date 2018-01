Indochine signe son grand retour !

C’est l’un des retours sur scène les plus attendus de l’année : Indochine fait son come back ! Après la sortie de son nouvel album en septembre dernier, baptisé « 13 » , le groupe mythique démarre une immense tournée à partir du mois de février… En exclusivité, les équipes de 50'Inside ont pu se glisser dans les coulisses du tournage de leur tout nouveau clip, « un été français », et rencontré Nicolas Sirkis, l’âme du groupe depuis plus de 35 ans…Extrait de l'émission 50'Inside du 6 janvier 2018.