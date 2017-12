Direction Tokyo avec Inès de la Fressange. Celle qui a fêté ses 60 ans cette année vient de sortir "Les Parisiens", une déclinaison de son best-seller cette fois dédié aux hommes… Incarnation du chic à la française, l’ancien mannequin star est aussi un visage et un nom qui s’exportent… Et c'est donc à Tokyo où elle compte de nombreux admirateurs et où elle multiplie les projets que 50' Inside l'a suivie.