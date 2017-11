INTERVIEW Camille Lou : "Avec Sheila, on a des points en commun."

Camille Lou et ses multiples facettes. Après s'être fait remarquer dans les comédies musicales "Les Amants de la Bastilles" et " La Légende du Roi Arthur", après avoir enflammé le plateau de Danse avec les stars jusqu'à la finale, la chanteuse et comédienne débarque avec un album spécial reprises de Sheila baptisé "Love Me Baby". 14 chansons iconiques que Camille Lou reprend en y ajoutant sa touche personnelle. Elle s'est confiée sur ce projet complètement osé !