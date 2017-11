Quand Jamel Debbouze présente son nouveau one man show

Après six ans d’absence, l’humoriste revient dans « Maintenant ou Jamel », un one man show engagé mais aussi plein de tendresse dans lequel il se livre, parle de ses enfants qui ont grandi, Lila 6 ans, et Léon bientôt 9 ans, de sa mère, du racisme, ou d’Emmanuel Macron…Un spectacle qu’il a rôdé pendant un an, dans de petites salles, et dont les représentations officielles ont commencé il y a un mois. En exclusivité pour 50 Mn Inside, nous l’avons suivi à Biarritz, et à Annecy à la rencontre de son public, très très impatient de le retrouver… C’est un reportage de Cédric le Gallo.