Jarry et Michël Youn se retrouvent à l’affiche du film Christ(off), dont la sortie est prévue mercredi prochain, le 11 juillet. A cette occasion, nous leur avons lancé un petit défi : nous raconter l’histoire en quelques mots mais... en chantant du gospel ! Très complices, c’est avec brio qu’ils réussissent cette petite mission. Et on vous l’assure, ça vaut le détour. Regardez !