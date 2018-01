Jean-Paul Rouve révèle que Les Tuche 3 a failli ne jamais voir le jour

Depuis 2010, la famille des Tuche a connu une véritable success story au cinéma mais aussi à la télévision et sur Internet. Mais le troisième volet de la saga aurait pu ne jamais voir le jour. C’est ce qu’a révélé l’acteur Jean-Paul Rouve devant les caméras de 50’ Inside. Dans ce nouvel opus, qui sera à l’affiche le 31 janvier 2018, Jeff et Cathy Tuche reprennent du service et débarquent cette fois-ci à l’Elysée. Un sujet un peu plus compliqué à traiter que les précédents voyages des personnages, qui a bien failli ne pas se concrétiser.