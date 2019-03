Jenifer, de retour sur scène après 2 ans d'absence

Jenifer est de retour sur scène, deux ans après l’interruption brutale de sa dernière tournée. Et c’est avec beaucoup d’émotions que la chanteuse a retrouvé son public vendredi dernier pour sa première date, chez elle, en Corse, entourée de ses proches. Nous étions dans les coulisses de cet événement… Reportage de Noémie Klein. 50'INSIDE, c'est toute l’actualité des stars résumée, chaque samedi. Le rendez-vous glamour pour retrouver toujours plus de news, d'interviews, d'actualité people en France et à l'étranger, de destinations de rêve et de reportages exclusifs au bout du monde pour partir à la rencontre de vos personnalités préférées et vous faire découvrir leurs repaires secrets.