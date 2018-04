Jennifer Lawrence : retour sur la success story d'une actrice puissante

C'est l'actrice la mieux payée au monde : Jennifer Lawrence. Devenue une star grâce à la saga The Hunger Games, oscarisée en 2013 à la surprise générale, à seulement 27 ans, la belle a réalisé en quelques années un parcours fulgurant. Celle qui est désormais l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood n'en a pas perdu son sens de l'humour et son naturel déconcertant. A l'affiche du film "Red Sparrow", Jennifer Lawrence enchaîne les nouveaux projets, pour le plus grand plaisir de ses fans.