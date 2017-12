Qui est Jérôme Jarre, l'homme derrière la "love army" qui s'est mobilisée pour les Rohingyas ?

C’est le coup de gueule de la semaine. Et c’est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Lundi soir, Omar SY postait une vidéo prise depuis un camp au Bangladesh où s’entassent des milliers de ROHINGYAS. L’acteur français appelle aux dons pour sauver cette ethnie musulmane victime d’exactions et chassée de Birmanie… Un million de dollars a déjà été récolté. Mais qui se cache derrière cette opération coup de poing ? Un certain Jérôme Jarre, star des réseaux sociaux de 27 ans, fondateur de la « love army » … Une armée de l’amour qui a pour ambition de sensibiliser l’opinion publique aux catastrophes humanitaires. Alors d’où vient ce chevalier blanc 2.0 ? Comment a-t-il rallié Omar Sy à sa cause?