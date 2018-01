Jessica Chastain en 5 dates

Discrète mais engagée, l’actrice américaine trace sa route à l’écart du grand show hollywoodien. Le parcours de Jessica Chastain, c’est surtout l’histoire d’une actrice exigeante qui a mis du temps à percer, et qui s’illustre aujourd’hui dans des rôles de femmes fortes et s’engage pour la défense des droits des actrices à Hollywood. À l’orée d’une année chargée, avec quatre films à l’affiche, Jessica Chastain revient sur sa carrière et sa vie de femme pour 50’Inside. Extrait de l’émission du 6 janvier 2018.