Johnny Hallyday : Le dernier combat de la plus grande star de la chanson française

S’il y a un événement qui a bouleversé la France cette année, c’est bien sûr la disparation de Johnny Hallyday. A 74 ans, le rockeur s’en est allé, il y a un peu moins d’un mois. Et ses funérailles bouleversantes, qui ont rassemblé près d’un million de personnes à Paris, ont été à la hauteur de sa légende. Toute cette année 2017, Johnny Hallyday se savait malade. Mais il n’a jamais baissé les bras et a continué jusqu’au bout à vivre pour la musique. Retour sur le dernier combat de la plus grande star de la chanson française.