Johnny Hallyday, une véritable bête de scène

Johnny Hallyday, c’était un show man, le taulier des concerts, une bête de scène. Plus qu’aucun chanteur français, il a sillonné la France et le monde avec plus de 3100 spectacles dans plus de 40 pays. Au total ce sont plus de 28 millions de spectateurs qui auront eu la chance d’assister à ses concerts de légende. Pour entonner les 994 chansons qui ont émaillé sa carrière, le rockeur voulait à chaque fois un show grandiose. Nous vous proposons de revivre ses plus grands concerts.