Nous vous proposons de redécouvrir l’histoire du plus amoureux des rockeurs. Johnny Hallyday, un grand séducteur qui n’a pas seulement chanté l’amour et ses tourments mais l’a vécu à 100 à l’heure. Elles s’appellent Sylvie Vartan, Nathalie Baye puis celle qui l’a aimé et accompagné jusqu’au bout Laetitia Hallyday.