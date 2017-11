Julia Roberts, une actrice toujours « bankable » à 50 ans

Notre Story de la semaine est consacrée à Julia Roberts. L'actrice qui vient de fêter ses 50 ans a été élue pour la cinquième fois la plus belle femme au monde par le magazine People. Pour les fêtes de fin d'année elle sera à l'affiche de « Wonder », le 50 ème film de sa carrière. Julia Roberts, un sourire ravageur, des rôles inoubliables, de « Pretty woman » à « Erin Brochovitch » en passant par « Coup de foudre à Noting Hill », mais aussi une ambition à toute épreuve. Car si aujourd’hui, la star mariée et mère de 3 enfants fait passer sa famille au premier plan, elle a longtemps sacrifié sa vie privée pour s’imposer à Hollywood. C'est un sujet signé Adeline Dessons.