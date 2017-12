Julien Doré : "Avec les enfants, on parle la même langue"

Le 20 décembre prochain, TMC retransmettra la dernière date de la tournée triomphale de Julien Doré le & Tour qui a déjà rassemblé plus de 500 000 spectateurs en France en direct de l’AccorHotelsArena. Avec plus de 400 000 albums vendus, le chanteur a réussi à tisser un lien très fort avec son public. Julien Doré est même adulé par les plus jeunes. Pas étonnant, lorsque l’on sait que l’artiste a conservé une âme d’enfant. Julien Doré se confie en toute simplicité. L’occasion, au passage, de découvrir qu’il n’aime pas les clowns…